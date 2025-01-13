Advertisement

أخبار عاجلة

بايدن: شكلنا تحالفات جديدة في منطقة المحيطين الهادئ والهندي لمواجهة العدائية الصينية

Lebanon 24
13-01-2025 | 14:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بايدن يعلن عن مساعدات إضافية لولاية كاليفورنيا لمواجهة الحرائق
lebanon 24
14/01/2025 00:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: فترة ما بعد الحرب الباردة انتهت وبدأت حقبة جديدة فيها منافسة حادة على الاقتصاد وحقوق الإنسان وغيرهما
lebanon 24
14/01/2025 00:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية بشأن العقوبات الأميركية الجديدة على قطاع الطاقة الروسي: إجراءات واشنطن العدائية لن تمر من دون رد
lebanon 24
14/01/2025 00:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مختار قرية المعلقة في القنيطرة لسكاي نيوز عربية: تلقينا وعودا من الإدارة الجديدة بسوريا بالقدوم للمنطقة ولم يأت أحد
lebanon 24
14/01/2025 00:51:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:39 | 2025-01-13
17:36 | 2025-01-13
17:28 | 2025-01-13
17:22 | 2025-01-13
17:21 | 2025-01-13
17:16 | 2025-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24