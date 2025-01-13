Advertisement

أخبار عاجلة

بايدن: سوريا باتت الآن في وضع أفضل مما كانت عليه في نظام الأسد

Lebanon 24
13-01-2025 | 14:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول بارز في نظام الأسد.. إليكم من تمّ القبض عليه وهذه كانت وظيفته في سجن صيدنايا
lebanon 24
14/01/2025 00:52:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: تم تحرير سوريا من نظام الأسد الذي قتل آلاف السوريين الأبرياء
lebanon 24
14/01/2025 00:52:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رقصا فرحاً بانهيار نظام الأسد.. ممثلان سوريان شهيران يتصدران التريند شاهدوا ماذا فعلا (فيديو)
lebanon 24
14/01/2025 00:52:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة العمليات في سوريا: نلاحق الآن فلول للنظام السابق في حمص وريفها
lebanon 24
14/01/2025 00:52:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:39 | 2025-01-13
17:36 | 2025-01-13
17:28 | 2025-01-13
17:22 | 2025-01-13
17:21 | 2025-01-13
17:16 | 2025-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24