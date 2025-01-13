باسيل لـ "LBCI": نواف سلام خيارنا الأوّل ولكن لا يمنع اننا كنّا موافقين على اسماء اخرى ولمن يعتقد أنّه هناك مؤامرة أقول أنّها هناك ديناميكية لبنانية أدّت الى وصول رئيس صناعة وطنية

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