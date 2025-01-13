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باسيل لـ "LBCI": نواف سلام خيارنا الأوّل ولكن لا يمنع اننا كنّا موافقين على اسماء اخرى ولمن يعتقد أنّه هناك مؤامرة أقول أنّها هناك ديناميكية لبنانية أدّت الى وصول رئيس صناعة وطنية

Lebanon 24
13-01-2025 | 14:34
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جنبلاط: هناك حسابات صغيرة ولكن يجب ان نرى الحسابات الوطنية الكبرى والجيش اللبناني حفظ أمن الوطن والرئيس بري قال ان العماد عون بحاجة الى تعديل دستوري انما ارى أنّه بامكاننا اليوم تجاوز هذه التعديلات الدستورية
lebanon 24
14/01/2025 00:52:29 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لو اتى رئيس لم نكن موافقين عليه لم نكن سنشارك في الحكومة لكن وصول سلام سيدفع حتمًا الى التفكير باتجاه المشاركة الجدية
lebanon 24
14/01/2025 00:52:29 Lebanon 24 Lebanon 24
اتخذ قراراً "تاريخياً".. من هو نواف سلام "الرئيس المكلف"؟
lebanon 24
14/01/2025 00:52:29 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
14/01/2025 00:52:29 Lebanon 24 Lebanon 24
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