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باسيل: لو اتى رئيس لم نكن موافقين عليه لم نكن سنشارك في الحكومة لكن وصول سلام سيدفع حتمًا الى التفكير باتجاه المشاركة الجدية

Lebanon 24
13-01-2025 | 14:46
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باسيل لـ "LBCI": نواف سلام خيارنا الأوّل ولكن لا يمنع اننا كنّا موافقين على اسماء اخرى ولمن يعتقد أنّه هناك مؤامرة أقول أنّها هناك ديناميكية لبنانية أدّت الى وصول رئيس صناعة وطنية
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