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باسيل: لا نية لتهميش الشيعة ولا غالب ولا مغلوب وفي انتخابات الرئاسة خسرنا ولم نقم بمشاكل ونحن نختلف مع خيارات سياسية للثنائي الشيعي

Lebanon 24
13-01-2025 | 14:48
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