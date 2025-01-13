Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل: يجب على الحكومة العمل على اتفاق وقف اطلاق النار بالاضافة الى موضوع النازحين وتداعياته والملف الاصعب وهو الموضوع الاصلاحي

Lebanon 24
13-01-2025 | 14:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: اتفاق وقف النار قام به الشيعة مع اسرائيل بواسطة اميركا وبعلم الجيش اللبناني واقرته الحكومة وعلى جميع من قام بهذا الاتفاق الالتزام به (LBCI)
lebanon 24
14/01/2025 00:53:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب من بعبدا: التسميات لرئاسة الحكومة مختلفة عن الاجماع الذي حصل على رئاسة الجمهورية وكنا نتمنى ان يكون هذا الموضوع موضوع زخم واجماع بين الفرقاء
lebanon 24
14/01/2025 00:53:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: الخروقات لاتفاق وقف اطلاق النار فيها مسؤولية على الطرفين ونحن بحاجة لرئيس جمهورية ليتحمل مسؤولية تطبيق هذا الاتفاق والخوف من عودة الحرب موجود
lebanon 24
14/01/2025 00:53:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: كان هناك خرق لاتفاقيات المياه بين الأردن وسوريا ونستطيع التعامل مع هذا الموضوع الآن
lebanon 24
14/01/2025 00:53:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:39 | 2025-01-13
17:36 | 2025-01-13
17:28 | 2025-01-13
17:22 | 2025-01-13
17:21 | 2025-01-13
17:16 | 2025-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24