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باسيل: يجب على الحكومة العمل على اتفاق وقف اطلاق النار بالاضافة الى موضوع النازحين وتداعياته والملف الاصعب وهو الموضوع الاصلاحي
Lebanon 24
13-01-2025
|
14:51
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