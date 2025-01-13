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أ.ب: نحو 200 جندي إسرائيلي وقعوا على رسالة بأنهم سيتوقفون عن القتال إذا لم تؤمن الحكومة وقف إطلاق النار

Lebanon 24
13-01-2025 | 14:57
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