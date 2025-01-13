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الجميل: كل الأفرقاء الذين صوّتوا لسلام تعاطوا بمسؤولية عالية

Lebanon 24
13-01-2025 | 15:16
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النائب سامي الجميل لـ"LBCI": الجميع كان حريصا على توحيد الموقف ومنذ البداية كان الهدف توحيد موقف المعارضة وجميع الأشخاص الذين يرغبون بفتح صفحة جديدة
lebanon 24
14/01/2025 00:53:57 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
14/01/2025 00:53:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: الطائفة الشيعية طائفة لا تتجزأ من الشعب اللبناني وطموحنا ان نبني البلد معهم وليس ضدّهم ونريد بناء دولة مستقلة سيدة نفسها بالشراكة مع الكلّ ولدينا ثقة كبيرة وأمل كبير برئيس الجمهورية
lebanon 24
14/01/2025 00:53:57 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
14/01/2025 00:53:57 Lebanon 24 Lebanon 24
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