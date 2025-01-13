الجميل: الطائفة الشيعية طائفة لا تتجزأ من الشعب اللبناني وطموحنا ان نبني البلد معهم وليس ضدّهم ونريد بناء دولة مستقلة سيدة نفسها بالشراكة مع الكلّ ولدينا ثقة كبيرة وأمل كبير برئيس الجمهورية

Lebanon 24