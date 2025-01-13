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الجميل: الطائفة الشيعية طائفة لا تتجزأ من الشعب اللبناني وطموحنا ان نبني البلد معهم وليس ضدّهم ونريد بناء دولة مستقلة سيدة نفسها بالشراكة مع الكلّ ولدينا ثقة كبيرة وأمل كبير برئيس الجمهورية
Lebanon 24
13-01-2025
|
15:17
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دريان: أملنا كبير بطي صفحة الماضي بأوجاعه وآلامه وأملنا كبير بأن نبدأ ببناء الدولة اللبنانية ومؤسساتها وتحكيم الدستور واتفاق الطائف والمحافظة على العيش المُشترك بين اللبنانيين لأنه بذلك ينخرط الجميع في مشروع دولة المواطنة
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