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الجميل: شعرنا بوجود فرصة ليعود الجميع الى سقف الدولة واذا أرادت قيادة حزب الله أن تبقى في جو التشنج فهذا قرارها

Lebanon 24
13-01-2025 | 15:18
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رئيس حزب الكتائب سامي الجميل: لا يمكننا أن نبارك للعماد جوزيف عون من الليلة ونأمل أن تحصل الأمور بطريقة طبيعية وأن يلتقي الجميع على بناء الدولة وعلى فتح صفحة جديدة واعطاء فرصة للبلد ليقف مجددا وللدولة كي تستطيع استعادة سلطتها
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