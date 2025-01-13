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قوات الاحتلال الإسرائيلي تفكك عددا من المواقع داخل محور نتساريم الفاصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه (الجزيرة)

Lebanon 24
13-01-2025 | 15:45
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