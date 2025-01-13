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فايننشال تايمز عن مصدر مطلع على المفاوضات: التحول في موقف نتنياهو جاء لأن إنهاء الحرب بات أولوية بالنسبة لترامب

Lebanon 24
13-01-2025 | 15:55
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