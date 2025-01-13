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وكالة الأنباء السعودية: الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالاً من الرئيس البرازيلي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين
Lebanon 24
13-01-2025
|
17:10
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