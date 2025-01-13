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المتحدث العسكري باسم أنصار الله: نفذنا ثالث عملية عسكرية خلال 12 ساعة واستهدفنا بصاروخ باليستي منطقة يافا

Lebanon 24
13-01-2025 | 23:33
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