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رئيس البرلمان العراقي: التنسيق بين دول المنطقة بشأن سوريا مطلوب لمنع حدوث فوضى والتواصل مع القيادة السورية يجب أن يكون من خلال الحكومة
Lebanon 24
14-01-2025
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