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من بين الأسرى الألف الذين سيفرج عنهم مقاتلون في صفوف حماس و170 من ذوي الأحكام العالية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
14-01-2025 | 00:56
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