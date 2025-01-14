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رويترز نقلا عن حاكمة مصرف سوريا المركزي المكلفة بتسيير الأعمال: المصرف يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته

Lebanon 24
14-01-2025 | 02:03
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