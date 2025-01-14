Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس عون استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري الذي قدم له التهنئة بإنتخابه رئيساً للجمهورية

Lebanon 24
14-01-2025 | 02:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المكتب الاعلامي لميقاتي: إن دولة الرئيس يتابع هذا الموضوع عن كثب وقد اجرى لهذه الغاية اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار والمدير العام للامن العام بالتكليف اللواء الياس البيسري
lebanon 24
14/01/2025 15:49:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون مستقبلا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود الذي هنأه بإنتخابه رئيساً للجمهورية
lebanon 24
14/01/2025 15:49:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يلتقي المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان
lebanon 24
14/01/2025 15:49:28 Lebanon 24 Lebanon 24
المديرية العامة للأمن العام: النتائج النهائية لمباراة تعيين ضباط اختصاصيين
lebanon 24
14/01/2025 15:49:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:38 | 2025-01-14
08:36 | 2025-01-14
08:20 | 2025-01-14
08:06 | 2025-01-14
07:51 | 2025-01-14
07:48 | 2025-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24