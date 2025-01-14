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الرئيس عون مستقبلا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود الذي هنأه بإنتخابه رئيساً للجمهورية

Lebanon 24
14-01-2025 | 03:50
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