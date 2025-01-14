الشيخ علي الخطيب: نحن على ثقة ويقين بان الرئيس جوزاف عون يحمل المواصفات والإرادة لتطبيق خطاب القسم والوحدة الوطنية الحقيقية لحماية لبنان وسيادته وتحريره من العدو الإسرائيلي

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