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الشيخ علي الخطيب: نحن على ثقة ويقين بان الرئيس جوزاف عون يحمل المواصفات والإرادة لتطبيق خطاب القسم والوحدة الوطنية الحقيقية لحماية لبنان وسيادته وتحريره من العدو الإسرائيلي

Lebanon 24
14-01-2025 | 04:35
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