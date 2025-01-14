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وزير الخارجية الأردني: سنسهم في تهيئة الظروف للعودة الطوعية لأشقائنا السوريين لبلادهم

Lebanon 24
14-01-2025 | 05:01
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