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سلام: سيكون على الحكومة التي سأعمل على تشكيلها وضع برنامج لتحفيز نمو شامل ومستدام وتأمين فرص عمل للأجيال القادمة

Lebanon 24
14-01-2025 | 06:13
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