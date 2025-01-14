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سلام: سأحرص على أنّ لا يشعر مواطن واحد بغبن أو تهميش أو إبعاد وسأبدأ العمل فوراً بالتعاون مع دولة الرئيس

Lebanon 24
14-01-2025 | 06:18
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