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أخبار عاجلة
"سي أن أن" عن مسؤول إسرائيلي: مستعدون لوقف إطلاق النار في غزّة
Lebanon 24
14-01-2025
|
07:26
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