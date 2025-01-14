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رئيس الحكومة المكلف نواف سلام بعد لقائه ميقاتي: كانت مناسبة لشكره على ما قام به لوقف إطلاق النار وسيكون لنا لقاءات مقبلة معه

Lebanon 24
14-01-2025 | 08:55
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