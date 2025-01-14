Advertisement

أخبار عاجلة

السنيورة: لا يُوجد مُنهزم أو مُنكسر ولا يُنقذ لبنان سوى إطار الدولة

Lebanon 24
14-01-2025 | 09:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السنيورة بعد لقائه نواف سلام: لبنان يُواجه كميّة كبيرة من المشكلات والتحديات ولا يُمكن التغلب عليها من دون التضامن بين اللبنانيين
lebanon 24
14/01/2025 19:31:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الغيط: مع استكمال عناصر الدولة الأساسية يكون لبنان أمام انطلاقة جديدة لتسوية وتصفية الكثير من المشاكل التي أعاقتهُ على مدى سنوات
lebanon 24
14/01/2025 19:31:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي: أترقب أموراً جيدة للدولة اللبنانية والشعب اللبناني وأتمنى حصول توافق على رئيس وزراء لاستكمال أعمدة الدولة اللبنانية
lebanon 24
14/01/2025 19:31:40 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان: أملنا كبير بطي صفحة الماضي بأوجاعه وآلامه وأملنا كبير بأن نبدأ ببناء الدولة اللبنانية ومؤسساتها وتحكيم الدستور واتفاق الطائف والمحافظة على العيش المُشترك بين اللبنانيين لأنه بذلك ينخرط الجميع في مشروع دولة المواطنة
lebanon 24
14/01/2025 19:31:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:30 | 2025-01-14
12:27 | 2025-01-14
12:25 | 2025-01-14
12:23 | 2025-01-14
12:11 | 2025-01-14
12:00 | 2025-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24