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الديوان الملكي الأردني: الملك عبد الله بحث هاتفيا مع مبعوث الشرق الأوسط الخاص للرئيس الأميركي المنتخب ترامب جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
14-01-2025
|
10:08
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