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سي إن إن عن مسؤول إسرائيلي: سنفرج بموجب الاتفاق عن مئات السجناء الفلسطينيين ومنهم من أدينوا بقتل إسرائيليين

Lebanon 24
14-01-2025 | 10:16
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