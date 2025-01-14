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سي إن إن عن مسؤول إسرائيلي: سنحتفظ بمنطقة عازلة داخل غزة على طول حدود القطاع مع إسرائيل

Lebanon 24
14-01-2025 | 10:19
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