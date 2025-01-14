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عضو الكنيست عن الليكود موشيه سعدة: هذه الصفقة خطيرة وسنتخلى عن كل ما امتلكناه من محور فيلادلفيا والمعابر

Lebanon 24
14-01-2025 | 10:26
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