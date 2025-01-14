Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مقربة من نتنياهو: نعتقد أنه من الممكن تمرير الصفقة والحفاظ على استقرار الحكومة

Lebanon 24
14-01-2025 | 10:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موقع واللا عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو يستعد لعرض اتفاق إطلاق سراح الأسرى للمصادقة عليه في الحكومة غدا
lebanon 24
14/01/2025 19:32:31 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو سيعقد مشاورات الليلة مع قادة الأجهزة الأمنية بشأن تطورات الصفقة
lebanon 24
14/01/2025 19:32:31 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: إبلاغ عائلات المختطفين أن الصفقة محل التفاوض ستشمل كل المختطفين لكن على مراحل
lebanon 24
14/01/2025 19:32:31 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: الفجوة الرئيسية بمحادثات الصفقة تتعلق بعدد وهوية من سيتم إطلاق سراحهم
lebanon 24
14/01/2025 19:32:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:30 | 2025-01-14
12:27 | 2025-01-14
12:25 | 2025-01-14
12:23 | 2025-01-14
12:11 | 2025-01-14
12:00 | 2025-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24