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وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: إيران خسرت مسار دعمها لحزب الله

Lebanon 24
14-01-2025 | 10:39
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