الرئيس تمام سلام: صفحة جديدة في لبنان بدأت بعد انتخاب رئيس للجمهوريّة وتُستكمل مع تسمية نواف سلام تشكيل الحكومة ونتمنى للرئيس المكلف كلّ التوفيق ونضع إمكانياتنا في تصرّفه

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