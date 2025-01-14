Advertisement

أخبار عاجلة

بلينكن: على إسرائيل قبول غزة والضفة الغربية موحدتين تحت قيادة فلسطينية

Lebanon 24
14-01-2025 | 11:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الفلسطينية: الرئيس عباس أكد لوزير الخارجية البريطاني خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية واستمرار الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية
lebanon 24
15/01/2025 03:42:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: القيادة السياسية تقبل توصية الجيش وترفض تزويد السلطة الفلسطينية بسلاح لدعم عملية جنين
lebanon 24
15/01/2025 03:42:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم قوى الأمن الفلسطينية: لن ننجر لمربع يسبب لنا الكوارث والحكومة الإسرائيلية تتربص بنا من أجل احتلال الضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
15/01/2025 03:42:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وثيقة داخلية تكشف استعداد الجيش الإسرائيلي لسيناريو متطرف يتضمن تفكيك السلطة الفلسطينية وفرض موجة من العنف في الضفة الغربية (إسرائيل هيوم)
lebanon 24
15/01/2025 03:42:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:45 | 2025-01-14
18:44 | 2025-01-14
18:43 | 2025-01-14
18:37 | 2025-01-14
18:36 | 2025-01-14
18:35 | 2025-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24