Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية عن وزيرة العلوم والعضو بحزب الليكود: حتى لو عارض بن غفير صفقة التبادل فسيتم إبرامها

Lebanon 24
14-01-2025 | 12:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية: تصريحات نتنياهو اليوم بشأن صفقة التبادل مضرة بالجهود المبذولة لإبرامها
lebanon 24
15/01/2025 03:44:08 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو سيجري مكالمة طارئة عبر الفيديو مع رئيس الموساد الموجود بقطر بخصوص صفقة التبادل
lebanon 24
15/01/2025 03:44:08 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية: حماس لا ترغب في عرقلة صفقة التبادل
lebanon 24
15/01/2025 03:44:08 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف نقلا عن مصادر من اليمين: سموتريتش وبن غفير سيعارضان صفقة التبادل لكنهما لن يهددا بالانسحاب من الائتلاف
lebanon 24
15/01/2025 03:44:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:45 | 2025-01-14
18:44 | 2025-01-14
18:43 | 2025-01-14
18:37 | 2025-01-14
18:36 | 2025-01-14
18:35 | 2025-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24