Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: جولة اليوم من مفاوضات إسرائيل وحماس بالدوحة مستمرة منذ 6 ساعات

Lebanon 24
14-01-2025 | 12:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو أجرى اليوم مع قادة الأجهزة الأمنية تقييما لجولة المفاوضات الخاصة بالمحتجزين في غزة
lebanon 24
15/01/2025 03:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24
سي إن إن عن مسؤول إسرائيلي: المفاوضات بشأن المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق تبدأ اليوم 16 لتنفيذ الاتفاق
lebanon 24
15/01/2025 03:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24
في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.. هذا ما فعلته المخابرات المصرية
lebanon 24
15/01/2025 03:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: تم إرسال مسودة نهائية لاتفاق غزة إلى إسرائيل وحماس للموافقة عليها
lebanon 24
15/01/2025 03:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:45 | 2025-01-14
18:44 | 2025-01-14
18:43 | 2025-01-14
18:37 | 2025-01-14
18:36 | 2025-01-14
18:35 | 2025-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24