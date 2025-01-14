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نتنياهو: حماس لم ترد حتى الآن وكل ما هو متداول في الوقت الراهن هو مجرد تكهنات

Lebanon 24
14-01-2025 | 12:53
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