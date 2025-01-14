العدل الدولية: كان من المقرر أن تنتهي فترة نواف سلام بصفته عضوا بالمحكمة ورئيسا لها في 5 شباط 2027 ولكن انشغاله برئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة غير الأمور

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