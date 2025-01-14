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وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي: ميزة المعاهدة مع روسيا أنها متوازنة والالتزامات متبادلة وليست أحادية من جانب واحد وتحترم سيادة البلدين

Lebanon 24
14-01-2025 | 14:03
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