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أخبار عاجلة
إطلاق القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات" الأكثر تطورا في المنطقة
Lebanon 24
14-01-2025
|
14:11
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