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البث الإسرائيلية: المنطقة العازلة حول غزة ستكون بطول 60 كلم وعرض 800 متر

Lebanon 24
14-01-2025 | 14:20
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