النائب سامي الجميّل لـ"العربية": الخديعة عندما يلتزم أحد الأشخاص بشيء ما ويتخلى عن وعده ونحن لم نعد أحدًا بشيء من هنا لا نفهم ما هو الاتفاق ومع من كان

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