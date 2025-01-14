النائب سامي الجميّل: النواب هم الذين يصوتون لرئيس الجمهورية وعندما يريد أحد الأطراف أن يقايض يُفترض أن يبرم الاتفاق مع من ينتخب ونحن لم نُبرم اتفاقًا

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