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النائب سامي الجميّل: بمجرد أن هناك وزراء شيعة تكون الحكومة ميثاقية والميثاقية ليست مرتبطة بمن يصوّت ويعطي الثقة بل بتكوين مجلس الوزراء

Lebanon 24
14-01-2025 | 15:50
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