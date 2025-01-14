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بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: ندين بشدة التعذيب الوحشي وسوء معاملة المحتجزين في مركز احتجاز قرنادة شرقي البلاد وندعو لإجراء تحقيق فوري في الانتهاكات
Lebanon 24
14-01-2025
|
17:00
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