بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: ندين بشدة التعذيب الوحشي وسوء معاملة المحتجزين في مركز احتجاز قرنادة شرقي البلاد وندعو لإجراء تحقيق فوري في الانتهاكات

Lebanon 24