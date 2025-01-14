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ستيفان دوجاريك: نظام الأمم المتحدة ككل في حالة تخطيط واستعداد مكثفين لموعد دخول وقف إطلاق النار حي~ز التنفيذ وكيف يمكننا زيادة المساعدات إلى قطاع غزة

Lebanon 24
14-01-2025 | 18:17
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