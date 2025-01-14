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القوى الوطنية في محافظة جنين: إضراب شامل اليوم الأربعاء حداداً على أرواح الشهداء

Lebanon 24
14-01-2025 | 18:44
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