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رويترز عن مسؤول إسرائيلي: مفاوضات صفقة التبادل وصلت إلى مرحلة حرجة رغم أن بعض التفاصيل تحتاج إلى حل

Lebanon 24
15-01-2025 | 01:08
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