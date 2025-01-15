Advertisement

أخبار عاجلة

مستشار الأمن القومي لترامب: نحن بحاجة إلى مناقشة مستقبل وفعالية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان

Lebanon 24
15-01-2025 | 01:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار الأمن القومي لترامب يحذر حماس
lebanon 24
15/01/2025 11:37:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: الولايات المتحدة اتخذت إجراءات ردا على التجسس الإلكتروني المرتبط بالصين
lebanon 24
15/01/2025 11:37:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان: الولايات المتحدة تستكمل الخطوات اللازمة لإزالة العوائق أمام الشراكة النووية المدنية مع الشركات الهندية (الحرة)
lebanon 24
15/01/2025 11:37:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي لترامب: الفضل يعود لنتنياهو الذي قطع أخطبوط إيران في المنطقة
lebanon 24
15/01/2025 11:37:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:37 | 2025-01-15
04:36 | 2025-01-15
04:35 | 2025-01-15
04:27 | 2025-01-15
04:23 | 2025-01-15
04:22 | 2025-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24