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القناة 7 الإسرائيلية عن زعيم المعارضة لابيد: للمرة الأولى أشعر بالتفاؤل ويبدو أن حماس ليست مصممة على عرقلة الصفقة

Lebanon 24
15-01-2025 | 01:32
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